Продано 2 миллиарда iPhone — iPhone 6/6s Plus все еще самые популярные

Цифры внушают.

Apple продала 2 миллиарда Айфонов. При том, что совсем недавно, в 2020 году был реализован первый миллиард! Да, так быстро удалось добраться до второго миллиарда.

А ведь еще в 2010 году Айфонами пользовались менее 60 миллионов человек по всему миру. Теперь это по-настоящему массовый продукт, благодаря которому Apple и стала самой дорогой компанией мира с капитализацией в $2,5 триллиона!

iPhone 6/6s Plus по-прежнему остаются самыми популярными айфонами в истории. Продано более 220 миллионов устройств этого поколения. Это, кстати, рекорд среди всех смартфонов, а не только айфонов. Далее идет серия iPhone 12 (правда, тут моделей уже не две, а четыре), а следом — поколение iPhone 11.

А у вас какой Айфон?

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