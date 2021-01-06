Продажи iPhone 12 mini, вероятно, разочаровали Apple

Другие модели iPhone 12 гораздо популярнее.

Хорошо ли раскупаются iPhone 12 в эпоху пандемии COVID-19? Интересный отчет опубликовала авторитетная исследовательская компания Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Документ касается периода с октября по ноябрь 2020 года. Согласно CIRP, новые iPhone 12 достигли 76% объема продаж. 27% из них – на счету iPhone 12. Результаты iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max скромнее. Их доля составляет около 20%.

Вы спросите, а как же iPhone 12 mini? Увы, компактный смартфон затерялся на фоне больших собратьев. Он едва покорил планку в 6%. Показатель не самый лучший, Apple явно ожидала большего.

Вероятно, корпорация разочарована iPhone 12 mini. Это слова Майка Левина, партнера и соучредителя CIRP. Эксперт считает, что миниатюрная модель не так привлекательна, как iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE второго поколения. Упомянутые устройства намного дешевле новичка за $699.

Похоже, что вместо iPhone 12 mini люди выбирают либо iPhone 12, либо один из предыдущих айфонов.

Источник: imore.com

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)