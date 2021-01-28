Продажи мобильных телефонов Samsung рухнули из-за iPhone 12
Вся надежда на Galaxy S21.
Как Samsung закончила прошлый год? Не очень хорошо. Компания обнародовала данные по 4 кварталу 2020.
Мобильный бизнес южнокорейского гиганта в упадке. Продажи смартфонов Samsung снизились на 11% (по сравнению с аналогичным периодом в 2019).
Причина в стремительном росте спроса на iPhone 12. Как итог – соответствующий доход Apple увеличился на 17%.
“Яблочные” новинки показались публике интереснее, чем старые Samsung Galaxy S20. Galaxy S21, напомним, вышли лишь на днях. На 4 квартал они повлиять не могли.
Впрочем, Samsung не унывает. Она заявила, что ситуация скоро изменится. Показатели продаж улучшатся в 1 квартале 2021. Каким образом? За счет Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra.
Эта серия дешевле и совершеннее Galaxy S20. Внимание покупателей гарантировано.
Источник: cnet.com
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.