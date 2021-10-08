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Продажи ноутбуков в России растут — и существенно, на 25%

8 Окт, 2021

Продажи ноутбуков в России растут — и существенно, на 25%

На четверть!

Компания HONOR провела круглый стол «Новая архитектура рынка ноутбуков: динамика и тренды», в рамках которого обсуждался рынок ноутбуков в России.

В рамках мероприятия был представлен доклад аналитиков компании GfK.

Представители М.Видео-Эльдорадо, Microsoft и Яндекс обсудили цифры:

  • До начала пандемии в 2019 году в 50% случаев россияне покупали новый ноутбук, после того, как возраст старого превышал 6 лет. В большинстве случаев на покупку нового лэптопа пользователи шли только после поломки предыдущего.
  • Во время пандемии популярность ноутбуков начала расти. Среднее количество лэптопов в расчете на семью выросло, так как устройство стало важной частью жизни людей. Речь идет, как об удаленной работе, учебе, так и о развлечениях.
  • В 2021 году, по данным М.Видео-Эльдорадо и Яндекс.Маркет, люди берут ноутбуки не только ради работы и учебы, но и для обработки видео и фото.
  • Эксперты считают, что в скором времени обновлять ноутбуки россияне будут раз в 3 года, а не раз в 6 лет.
  • За 2 года рост рынка ноутбуков составил 48%. Для сравнения, в Европе лишь 39%. Объем продаж столь большой, каким не был с 2014 года.

Требования к ноутбукам, предъявляемые пользователями также изменились:

  • Выросла популярность ноутбуков среднего и премиального уровня.
  • Популярность премиальных моделей удвоилась.
  • Наибольшей популярностью пользуются ноутбуки среднего уровня (во многом из-за дефицита бюджетных устройств).
  • По данным поиска Яндекс, чаще всего пользователи ищут устройства стоимостью от 30 000 рублей, но наблюдается снижение (минус 36% год к году). Ноутбуки в категории 50 000 рублей, напротив, ищут чаще (плюс 13%).
  • В М.Видео-Эльдорадо в начале бизнес-сезона и учебного года отдают предпочтение лэптопам в ценовой категории 45-60 тысяч рублей.

HONOR планирует выпускать ноутбуки во всех ценовых категориях, включая премиальный сегмент.

Об этом сообщил президент компании в России, Турции и странах СНГ Тони Ран. Также господин Ран поделился успехами HONOR на рынке ноутбуков в России:

  • HONOR в 2021 году заняла 21% рынка ультрабуков и 8% в общем.

Недавно HONOR представила MagicBook с процессором AMD Ryzen 5 5500U внутри. Это одновременно и легкий, и мощный ноутбук.

Премиум-сегмент ноутбуков в России

На рынке премиальных моделей в основном представлены геймерские ноутбуки. В Европе же это бизнес-ноутбуки.

  • 3% от всего рынка приходится в РФ на модели с 16-дюймовыми дисплеями. Но фаворитом являются 15-дюймовые лэптопы. Большой экран хорош, если человек пользуется ноутбуком на протяжении всего дня.
  • Экранное время с начала пандемии выросло на 29%, заявляет Microsoft.
  • По данным Яндекс.Маркет, спрос на ноутбуки с дисплеями от 16 дюймов вырос в 2 раза по сравнению со временем до пандемии.
  • 60% продаж приходится на ноутбуки с дисплеями от 15 до 16 дюймов, сообщают представители группы М.Видео-Эльдорадо.

А как люди покупают ноутбуки?

  • Во время пандемии онлайн-продажи сначала выросли с 45% до 70%. Сейчас же выровнялись, соотношение составляет 50% на 50%.
  • Онлайн-продажи в России выше, чем в Европе.
  • 70% пользователей узнают о характеристиках ноутбука перед покупкой, в Интернете.
  • В этом году на 22% выросли запросы в Яндекс по поводу ноутбуков для работы, учебы, обработки фото и видео, программирования или просто использования дома. На 7% выросли запросы, связанные с техническими параметрами. А вот запросы по цене, напротив, упали на 12%.
  • От запроса в Яндекс и до покупки в среднем проходит 24 дня. За это время пользователи вводят 3 запроса и посещают страницы с информацией о ноутбуке 25 раз.

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