Продажи ноутбуков в России растут — и существенно, на 25%
На четверть!
Компания HONOR провела круглый стол «Новая архитектура рынка ноутбуков: динамика и тренды», в рамках которого обсуждался рынок ноутбуков в России.
В рамках мероприятия был представлен доклад аналитиков компании GfK.
Представители М.Видео-Эльдорадо, Microsoft и Яндекс обсудили цифры:
- До начала пандемии в 2019 году в 50% случаев россияне покупали новый ноутбук, после того, как возраст старого превышал 6 лет. В большинстве случаев на покупку нового лэптопа пользователи шли только после поломки предыдущего.
- Во время пандемии популярность ноутбуков начала расти. Среднее количество лэптопов в расчете на семью выросло, так как устройство стало важной частью жизни людей. Речь идет, как об удаленной работе, учебе, так и о развлечениях.
- В 2021 году, по данным М.Видео-Эльдорадо и Яндекс.Маркет, люди берут ноутбуки не только ради работы и учебы, но и для обработки видео и фото.
- Эксперты считают, что в скором времени обновлять ноутбуки россияне будут раз в 3 года, а не раз в 6 лет.
- За 2 года рост рынка ноутбуков составил 48%. Для сравнения, в Европе лишь 39%. Объем продаж столь большой, каким не был с 2014 года.
Требования к ноутбукам, предъявляемые пользователями также изменились:
- Выросла популярность ноутбуков среднего и премиального уровня.
- Популярность премиальных моделей удвоилась.
- Наибольшей популярностью пользуются ноутбуки среднего уровня (во многом из-за дефицита бюджетных устройств).
- По данным поиска Яндекс, чаще всего пользователи ищут устройства стоимостью от 30 000 рублей, но наблюдается снижение (минус 36% год к году). Ноутбуки в категории 50 000 рублей, напротив, ищут чаще (плюс 13%).
- В М.Видео-Эльдорадо в начале бизнес-сезона и учебного года отдают предпочтение лэптопам в ценовой категории 45-60 тысяч рублей.
HONOR планирует выпускать ноутбуки во всех ценовых категориях, включая премиальный сегмент.
Об этом сообщил президент компании в России, Турции и странах СНГ Тони Ран. Также господин Ран поделился успехами HONOR на рынке ноутбуков в России:
- HONOR в 2021 году заняла 21% рынка ультрабуков и 8% в общем.
Недавно HONOR представила MagicBook с процессором AMD Ryzen 5 5500U внутри. Это одновременно и легкий, и мощный ноутбук.
Премиум-сегмент ноутбуков в России
На рынке премиальных моделей в основном представлены геймерские ноутбуки. В Европе же это бизнес-ноутбуки.
- 3% от всего рынка приходится в РФ на модели с 16-дюймовыми дисплеями. Но фаворитом являются 15-дюймовые лэптопы. Большой экран хорош, если человек пользуется ноутбуком на протяжении всего дня.
- Экранное время с начала пандемии выросло на 29%, заявляет Microsoft.
- По данным Яндекс.Маркет, спрос на ноутбуки с дисплеями от 16 дюймов вырос в 2 раза по сравнению со временем до пандемии.
- 60% продаж приходится на ноутбуки с дисплеями от 15 до 16 дюймов, сообщают представители группы М.Видео-Эльдорадо.
А как люди покупают ноутбуки?
- Во время пандемии онлайн-продажи сначала выросли с 45% до 70%. Сейчас же выровнялись, соотношение составляет 50% на 50%.
- Онлайн-продажи в России выше, чем в Европе.
- 70% пользователей узнают о характеристиках ноутбука перед покупкой, в Интернете.
- В этом году на 22% выросли запросы в Яндекс по поводу ноутбуков для работы, учебы, обработки фото и видео, программирования или просто использования дома. На 7% выросли запросы, связанные с техническими параметрами. А вот запросы по цене, напротив, упали на 12%.
- От запроса в Яндекс и до покупки в среднем проходит 24 дня. За это время пользователи вводят 3 запроса и посещают страницы с информацией о ноутбуке 25 раз.
Полезно знать:
- Топовые ноутбуки HONOR уже в России — MagicBook 14 и MagicBook 15 с Ryzen 5500U
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