Продукты Apple, выпуск которых нам стоит ожидать в ближайшее время

Вот, что планирует выпустить яблочный гигант в ближайшее время.

Этой осенью компания Apple провела две презентации, на которых анонсировался выпуск многих продуктов. Главным среди них стала серия iPhone 12, а также обновления линейки iPad и iPad Air, Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE и новый HomePod mini. Тем не менее, есть еще несколько новых продуктов, которые, как ожидается, Apple выпустит в ближайшие несколько месяцев.

macOS Big Sur

Предполагаемый выпуск: конец 2020 г.

В настоящее время операционная система macOS Big Sur все еще находится в стадии бета-тестирования перед своим окончательным выпуском. MacOS Big Sur должна внести некоторые изменения в интерфейс для пользователей, такие как превращение элементов Safari и Messages в приложения Catalyst. Основной причиной тщательного тестирования операционной системы заключается в том, что это выпуск этой операционной системы ключевой для Apple. MacOS Big Sur должен уметь работать как с существующими процессорами на базе Intel, так и с Apple Silicon, собственной линейкой процессоров Apple.

Apple Silicon Mac

Предполагаемый выпуск: конец 2020 г.

Во время WWDC Apple сообщила разработчикам, что переходит с процессоров Intel на процессоры собственной разработки под названием Apple Silicon. Apple также наметила двухлетний график перехода, а также анонсировала, что первый Mac с Apple Silicon будет представлен к концу 2020 года. Учитывая слухи о том, что в ноябре состоится еще одно мероприятие, вполне вероятно, что предполагаемое событие может быть сосредоточено вокруг линейки Mac.

Apple Silicon Mac – единственный аппаратный релиз, который, по утверждению самой Apple, готовится к выпуску, как в качестве концепции, так и для первых выпусков продуктов. По-прежнему возможно, что Apple представит первый продукт в конце 2020 года, но оставит поставки либо до заключительных этапов 2020 года, либо до начала 2021 года.

В отчетах утверждалось, что первым устройством Apple Silicon будет либо 12-дюймовый MacBook, либо MacBook Pro. Предполагается, что он будет легким – 1 кг, и, как ожидается, будет работать на процессоре A14X с настраиваемым графическим процессором.

AirTags

Предполагаемый выпуск: начало 2021 г.

Об этом аксессуаре для отслеживания предметов ходило много слухов, так как его выпуск откладывался. Сообщается, что AirTags будет работать с приложением “Локатор” и возможно будет включать в себя форму дополненной реальности, чтобы показать точное местоположение потерянного предмета.

Предполагается, что Apple будет использовать для трекера как Bluetooth, так и сверхширокополосную технологию. Более ранние утечки указывают на то, что AirTags будут иметь круглый дизайн с металлической спинкой, что делает его похожим на кнопку или значок. Возможно, появятся дополнительные аксессуары для крепления к предметам, например, брелок.

AirPods Studio

Предполагаемый выпуск: конец 2020 г.

AirPods Studio считаются наушниками премиум-класса, которые предлагают качество звука AirPods, а также режим активного шумоподавления и прозрачности AirPods Pro. По слухам, наушники будут включать датчики, обеспечивающие разные функции: например, определение правого или левого уха.

Учитывая, что Apple удалила конкурирующие аудиопродукты из своего магазина перед октябрьским специальным мероприятием, казалось вероятным, что AirPods Studio появится вместе с линейкой iPhone 12, особенно с учетом того, что Apple больше не включает наушники или зарядное устройство в комплект со смартфонами. Однако затем появилась информация о том, что из-за сбоя при разработке их выпуск откладывается.

AirPods X

Предполагаемый выпуск: конец 2020 г.

AirPods Studio может быть одним из нескольких аудиопродуктов, которые Apple готовится представить одновременно. Другой подходящий кандидат – наушники с предварительным названием AirPods X. В одном из инсайдерских сообщений говорится, что AirPods X – это наушники для занятий спортом и бегом, по форме напоминающие BeatsX. В отличие от других моделей AirPods, в BeatsX используется общий форм-фактор: между двумя наушниками проходит кабель, который затем подключается к iPhone с помощью Bluetooth.

AirPods Pro Lite

Предполагаемый выпуск: конец 2020 г.

Еще одно, по слухам, дополнение к линейке AirPods, AirPods Pro Lit» будет чем-то средним между AirPods и AirPods Pro, поскольку будет обладать некоторыми из более премиальных функций по более выгодной цене.

Он также предположительно будет в какой-то форме напоминать две текущие версии, оставаясь полностью беспроводными наушниками по дизайну и используя чехол для зарядки. Однако, некоторые слухи утверждают, что AirPods Pro Lite и AirPods X являются одним и тем же продуктом.

Apple TV 6

Предполагаемый выпуск: конец 2020 г. или начало 2021 г.

Прошло три года с тех пор, как Apple в последний раз обновляла приставку Apple TV, поэтому многие предполагают, что скорее всего компания выпустит очередную версию девайса. Предварительно известная как Apple TV 6 является обновлением существующего Apple TV 4K, а не серьезным обновлением этой линейки продуктов.

По слухам, объем хранилища Apple TV может быть увеличен до 128 ГБ в самой дорогой модели и 64 ГБ в более дешевой. Также были разговоры об использовании чипа U1 для поддержки Ultra Wideband, а также о питании нового Siri Remote. Ожидается, что цены будут аналогичны существующим моделям 4K.

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