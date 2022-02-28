Производственная схема экрана iPhone 14 — два выреза, один огромный

Как вам такая замена челке?

Портал 9to5Mac, сославшись на инсайдера из китайской социальной сети Weibo, публикует схематичное изображение лицевой стороны Айфон 14. Утверждается, что это производственная схема Apple. Челки действительно нет. Но есть два выреза. Один — под селфи-камеру, другой — под систему Face ID с датчиками True Depth.

Судя по комментариям в сети, далеко не всем пришелся по душе новый дизайн. Пользователи считают, что красивым такой айфон не будет и смысла менять привычную челку нет. Другие же, напротив, приветствуют такое решение купертиновцев.

Когда же Apple сможет вовсе избавиться от отдельного большого модуля под Face ID? Очевидно, что уже в iPhone 15.

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