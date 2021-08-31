Производство Apple Watch Series 7 остановлено — дефицит неизбежен

Неожиданна новость!

К сожалению, производством смарт-часов нового поколения от Apple остановили. Об этом пишет авторитетный ресурс Nikkei Asia и подтверждает инсайдер Марк Гурман (Mark Gurman). Apple Watch Series 7 на всех не хватит.

Причины — проблемы со сборкой и недостаток компонентов. На заводах недостаточно дисплеев и SoC. Пандемия коронавируса продолжает атаковать человечество и бить по экономике.

Таким образом, на старте смарт-часов Apple Watch Series 7 будет явно недостаточно для всех желающих. А это значит — дефицит и спекулятивные ценники у ритейлеров.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)