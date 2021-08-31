Производство Apple Watch Series 7 остановлено — дефицит неизбежен
Неожиданна новость!
К сожалению, производством смарт-часов нового поколения от Apple остановили. Об этом пишет авторитетный ресурс Nikkei Asia и подтверждает инсайдер Марк Гурман (Mark Gurman). Apple Watch Series 7 на всех не хватит.
Причины — проблемы со сборкой и недостаток компонентов. На заводах недостаточно дисплеев и SoC. Пандемия коронавируса продолжает атаковать человечество и бить по экономике.
Таким образом, на старте смарт-часов Apple Watch Series 7 будет явно недостаточно для всех желающих. А это значит — дефицит и спекулятивные ценники у ритейлеров.
Читаем еще:
- Клон Apple Watch Series 7 обойдется всего в $60
- Дисплей Apple Watch Series 7 увеличится — ждем версии на 41 и 45 мм
- Apple Watch Series 7 получит большую батарею, но новых сенсоров не ждите
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.