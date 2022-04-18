Производство Айфонов приостанавливается из-за карантина

В Китае закрываются заводы.

В России к середине апреля 2022 коронавирус практически сошел на нет, чего не скажешь про Китай. В КНР возникла новая волна коронавирусной инфекции и это заставило китайские власти ввести жесткий карантин в местах бурного распространения болезни. Мы уже ранее писали о том, что в Китае из-за ковида приостанавливают выпуск Айфонов, Айпэдов и Макбуков, но ситуация усугубляется.

Основным производителем Айфонов для Apple является крупнейший тайваньский техногигант Foxconn, чьи заводы размещаются и на острове Тайвань и на территории материкового Китая. Один из огромных заводов Foxconn, специализирующийся на производстве Айфонов, размещается в китайском городе Чжэнчжоу. В районе Чжэнчжоу власти Китая вводят жесткий карантин для предотвращения распространения новой волны ковида и это может сказаться на работе завода Foxconn Technology Group.

Все прилегающие районы к особой экономической зоне рядом с аэропортом Чжэнчжоу попали под карантин, объявленный в недавнюю пятницу 15 апреля 2022. В этой экономической зоне находится и главный производитель Айфонов. В связи с этим всем без исключения работникам завода Foxconn в Чжэнчжоу было приказано пройти обязательное тестирование на ковид. По слухам завод все еще продолжает работать в прежнем режиме, но есть риск приостановки производства.

Это приведет к дефициту iPhone на мировых рынках. Впрочем, про Россию говорить не приходится тк Apple в начале марта 2022 остановила поставку своих устройств в РФ и сейчас магазины распродают складские остатки. Между тем в правительстве РФ обсуждают возможность “параллельного импорта”, то есть серые схемы закупки и доставки в Россию востребованных среди россиян товаров. В список этих разрешенных для серого импорта товаров могут попасть и Айфоны вместе с остальной техникой Apple.

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