Производство iPhone 14 уже стартовало

Речь о пробной стадии.

Издание Taiwan Economic Daily, сославшись на свои инсайдерские источники, пишет, что производство смартфонов серии Айфон 14 уже началось. Речь пока идет о тестовой стадии. Что это значит? На пробной стадии оттачивается процесс, выявляются недостатки устройств (если таковые есть).

Прототип Айфон 14 (а также 14 Макс, 14 Про и 14 Про Макс) уже существует, это факт. И это совершенно нормально. Ведь к осени Apple нужен произвести десятки миллионов айфонов.

Также утверждается, что внешне Айфон 14 не будет сильно отличаться от Айфон 12 и Айфон 13. Подэкранного Touch ID ждать не стоит. Face ID научили узнавать людей в маске; этого хватит, очевидно, посчитали купертиновцы. Избавляться от челки также не станут. Случится это уже в 2023-м году с выходом Айфон 15.

Напомним, что ранее сообщалось, что Айфон 14 Про и 14 Про Макс получат 8 ГБ ОЗУ.

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