ProRAW – обман Apple или прорыв в мире фотографии?

Подробный разбор нового товарного знака от Apple.



ProRaw – это не самостоятельный формат, а очень красивый маркетинговый ход Apple. В этой статье вы узнаете: что на самом деле скрывается за названием proRAW, где он ещё используется уже более 15 лет и другие интересные факты. Поехали!

Начнём с того, что возможность съёмки в ProRAW появилась в iOS 14.3. Пока она доступна только владельцам iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

А теперь обсудим сам ProRAW от Apple. Вам нужно знать, что это название для расширения, а не для технологии. Сама технология была представлена ещё в 27 сентября 2004 знаменитой компанией Adobe. Формату дали имя DNG, в буквальном переводе на русский язык – Цифровой негатив. Он был создан как формат для работы с RAW-файлами.

Краткая справка: RAW-файлы – это объём необработанных данных. Они могут быть получены с фото- или видеокамеры. Поскольку единого формата RAW не существует, то Adobe решила упростить работу с этими данными. До этого момента файлы нужно было обрабатывать на специальном ПО, написанном конкретным производителем. То есть производители камер делами программы для работы с собственными расширениями RAW-снимков. Кстати, Adobe оставили свой формат открытым, то есть любой желающий может использовать поддержку DNG без каких-либо ограничений. Чем и воспользовалась Apple.

Кстати, RAW – это не аббревиатура, а просто слово «сырой» на английском языке.

Суть формата в том, что помимо самого кадра сохраняются ещё несколько дублей и куча разных данных. Даже метаданные о настойках камеры в момент фотосъёмки. Конечно, из-за такого количества полезной информации и сам файл будет весить прилично. У каждого производителя сохраняется свой набор данных, вот Apple говорит, что снимок в ProRAW будет занимать около 25 Мб. Весь этот объём информации нужен для возможности максимального редактирования фотографии. То есть можно будет даже навести резкость на конкретный объект на уже сделанном снимке.

Как открыть и где редактировать RAW, DNG или ProRAW?

На самом деле таких программ десятки: для Windows, Mac и даже Linux. И я не говорю только про Photoshop, Corel или другое профессиональное ПО. Возможность обрабатывать DNG есть даже у встроенных фоторедакторов: Windows Photos и iPhoto у Mac.

А если всё равно не открывается?

Я уже написал, что Adobe всем разрешила пользоваться DNG без каких-либо сложностей. Но многие производители фототехники продолжают использовать свои расширения для RAW-снимков (например, ProRAW). Но даже об этом позаботилась любезная Adobe и выпустила бесплатную утилиту, которая конвертирует любой RAW в DNG. А где открыть сам DNG вы уже знаете.

Так что сам ProRAW – это не прорыв в мире технологий. Но это прорыв в мире мобильной техники. А ещё великолепны маркетинговый ход. В этом Apple действительно сильны.

Мы упустили что-то интересное про RAW? Напишите нам в комментариях. Всем лайк!

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