ProRAW это нечто! Вот, как снимает iPhone 12 Pro в новом формате

Впечатляет.

С iOS 14.3, как известно, в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max добавили возможность снимать видео в профессиональном формате ProRAW. И мы хотим показать вам его преимущества на примере реальных фотографий.

Снимали мы на Айфон 12 Про.

ProRAW и правда позволяет получить куда больше деталей, чем при использовании обычных форматов, особенно при ночной съемке.

Судите сами.

Ссылки на исходники (осторожно, весят они примерно по 20 МБ плюс, минус) — здесь, здесь, тут и тут.

Напомним, что ProRAW сочетает все плюсы Smart HDR, Deep Fusion и простого RAW.

Да, не забудьте переключиться на ProRAW в настройках айфона, в разделе «Камера» -> «Форматы».

Также уже в самом приложении «Камера» нажмите на ProRAW для съемки в этом формате. Такая двойная защита вполне оправдана.

Дело в том, что снимки получаются слишком уж увесистыми — не заметите, как забьете память смартфона или облачное хранилище.

Инструкцию о том, как включить ProRAW, изучаем здесь.

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