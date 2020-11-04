Прощай, первый яркий айфон – iPhone 5c добавлен в список устаревших продуктов

5c отправляется на пенсию.

На этой неделе компания Apple добавила смартфон iPhone 5c в список устаревших устройств. Это значит, что купертиновцы больше не гарантируют наличие комплектующих при необходимости ремонта.

Теперь iPhone 5c стал полноценным винтажным айфоном, ломать который крайне не рекомендуется.

Традиционно Apple добавляет в список ретро-девайсов те, которые не выпускаются более 5 лет.

Напомним, что iPhone 5c выпустили в сентябре 2013 года. Он стал первым в истории айфоном с яркими расцветками. 5c полюбился многим за стильные корпуса зеленого (такой есть и у меня), розового, желтого, синего и белого цветов.

Аппаратной основой 5c является чипсет Apple A6. Гаджет оснащен 4-дюймовым IPS-дисплеем и основной камерой на 8 Мп.

Источник: 9to5mac

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