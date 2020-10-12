«Простой» iPhone 12 ждет оглушительный успех — он окажется намного популярнее iPhone 12 Mini и обеих Pro-версий

В этом уверен сам Мин-Чи Куо.

По словам знаменитого аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который крайне редко ошибается, когда речь заходит о продукции Apple, самым популярным новым айфоном станет «простой» iPhone 12 с 6,1-дюймовым дисплеем — наследник iPhone 11.

Именно iPhone 12 принесет Apple больше всего денег. Господин Куо уверен, на него придется до 40% продаж.

Что касается компактного iPhone 12 Mini, премиального iPhone 12 Pro и флагманского iPhone 12 Pro Max, то их доля будет примерно равной — по 20%.

Куо утверждает, что iPhone 12 Mini, несмотря на самый низкий ценник в линейке, не будет пользоваться высокой популярностью. Причина — маленький дисплей и миниатюрный форм-фактор.

По слухам, стоимость iPhone 12 Mini составит от 649 (или 699) долларов. За iPhone 12 попросят от 749 (по другой версии, 799) долларов.

Официальная презентация модельного ряда iPhone 12 состоится уже завтра, 13 октября.

Источник: GSMArena

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