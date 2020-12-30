Прототип еще не вышедшего OnePlus 9 продали за $6000

Выгодно.

Чем «старше» становится смартфон, который в одно время получил статус культового, тем проще его продать за хорошие деньги. Про гаджеты, в которых не снимали заводскую упаковку, можно вообще не упоминать, они ценятся на вес золота. Тоже самое можно сказать об устройствах, которые еще не поступили в продажу. Недавний случай на Ebay только подтвердил это. А когда речь заходит о прототипах, цены взлетают еще выше.

Речь идет о первом прототипе OnePlus 9. Самое интересное заключается в том, что телефон поступит в продажу только в следующем году, предположительно, через несколько месяцев. Но это не помешало одному из пользователей продать прототип будущего гаджета за 6000 долларов.

Покупатель нашелся довольно быстро. Притом, изначальная стоимость устройства составила 3000 долларов. Продавец утверждает, что не является сотрудником OnePlus, так что каким образом ему удалось продать смартфон, останется тайной.

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