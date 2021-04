Прототип iPhone X в расцветке Jet Black — другая форма камеры и крутой цвет

Эксклюзивный айфон.

Джулио Зомпетти (Giulio Zompetti), который собирает редкие смартфоны, показал прототип iPhone X в расцветке Jet Black и с немного другой формой камеры. В серию такое устройство не пошло.

Почему?

#Prototype iPhoneX Jet Black color!

This iPhone X featured a standard dimension power button and a rounded frame for the camera glass.

Apple probably discarded this color variant due to the fact that the logo and the label weren’t visible. #AppleCollection #onemorething pic.twitter.com/lTO6CQ7T90

— Giulio Zompetti (@1nsane_dev) April 23, 2021