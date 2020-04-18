«Провал», говорили они. Первую партию iPhone SE (2020) раскупили за считанные часы

Многие удивятся.

Первая партия iPhone SE 2-го поколения была раскуплена в течение нескольких часов после открытия возможности предварительного заказа смартфона. В США, Австралии, Великобритании и ряде других стран приобретение нового iPhone SE теперь доступно только с доставкой в мае.

Поклонникам Apple понадобилось меньше шести часов для того, чтобы раскупить первую партию iPhone SE 2-го поколения. Смартфон недоступен для покупки с доставкой 24 апреля, в день официального старта продаж, ни в одной из доступных конфигураций в ряде стран.

Согласно информации в интернет-магазине Apple, приобрести новый iPhone SE возможно только с доставкой с 1 по 6 мая. Как отметили авторы издания MacRumors, доступность нового смартфона Apple снижается во все большем числе стран, в которых опция предзаказа уже открыта.

Возможность предзаказа iPhone SE 2-го поколения в России откроется 23 апреля, за день до старта продаж. Цена смартфона в России составляет 39 990 рублей за версию с 64 ГБ встроенной памяти.

Источник: MacRumors.

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