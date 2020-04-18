«Провал», говорили они. Первую партию iPhone SE (2020) раскупили за считанные часы
Многие удивятся.
Первая партия iPhone SE 2-го поколения была раскуплена в течение нескольких часов после открытия возможности предварительного заказа смартфона. В США, Австралии, Великобритании и ряде других стран приобретение нового iPhone SE теперь доступно только с доставкой в мае.
Поклонникам Apple понадобилось меньше шести часов для того, чтобы раскупить первую партию iPhone SE 2-го поколения. Смартфон недоступен для покупки с доставкой 24 апреля, в день официального старта продаж, ни в одной из доступных конфигураций в ряде стран.
Согласно информации в интернет-магазине Apple, приобрести новый iPhone SE возможно только с доставкой с 1 по 6 мая. Как отметили авторы издания MacRumors, доступность нового смартфона Apple снижается во все большем числе стран, в которых опция предзаказа уже открыта.
Возможность предзаказа iPhone SE 2-го поколения в России откроется 23 апреля, за день до старта продаж. Цена смартфона в России составляет 39 990 рублей за версию с 64 ГБ встроенной памяти.
Источник: MacRumors.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.
Раскупили, да. Чтобы видосики выкладывать с тегами типа: Супер краш-тест! или Два месяца с фигней! Вся правда об айфон!
Ну нафиг он не нужен за 40 штук. Компактного в нем только экран, водонепроницаемости нет, сканер пальца в ломучей кнопке тоже слабый плюс, одноглазая камера в 20ом году, батарея на пол-дня… ну нет у этой поделки очевидных плюсов. Для меня нет. А кто-то купит, не осуждаю и тем более не завидую)))))