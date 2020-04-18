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«Провал», говорили они. Первую партию iPhone SE (2020) раскупили за считанные часы

18 Апр, 2020

«Провал», говорили они. Первую партию iPhone SE (2020) раскупили за считанные часы

Многие удивятся.

Первая партия iPhone SE 2-го поколения была раскуплена в течение нескольких часов после открытия возможности предварительного заказа смартфона. В США, Австралии, Великобритании и ряде других стран приобретение нового iPhone SE теперь доступно только с доставкой в мае.

«Провал», говорили они. iPhone SE (2020) раскупили за считанные часы

Поклонникам Apple понадобилось меньше шести часов для того, чтобы раскупить первую партию iPhone SE 2-го поколения. Смартфон недоступен для покупки с доставкой 24 апреля, в день официального старта продаж, ни в одной из доступных конфигураций в ряде стран.

Согласно информации в интернет-магазине Apple, приобрести новый iPhone SE возможно только с доставкой с 1 по 6 мая. Как отметили авторы издания MacRumors, доступность нового смартфона Apple снижается во все большем числе стран, в которых опция предзаказа уже открыта.

«Провал», говорили они. iPhone SE (2020) раскупили за считанные часы

Возможность предзаказа iPhone SE 2-го поколения в России откроется 23 апреля, за день до старта продаж. Цена смартфона в России составляет 39 990 рублей за версию с 64 ГБ встроенной памяти.

Источник: MacRumors.

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1 Комментарий

  1. Gorynych5:
    18.04.2020 в 10:51

    Раскупили, да. Чтобы видосики выкладывать с тегами типа: Супер краш-тест! или Два месяца с фигней! Вся правда об айфон!
    Ну нафиг он не нужен за 40 штук. Компактного в нем только экран, водонепроницаемости нет, сканер пальца в ломучей кнопке тоже слабый плюс, одноглазая камера в 20ом году, батарея на пол-дня… ну нет у этой поделки очевидных плюсов. Для меня нет. А кто-то купит, не осуждаю и тем более не завидую)))))

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