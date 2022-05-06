Провайдер заблокирован — Qiwi больше не продает предоплаченные карты App Store и iTunes для оплаты подписок Apple

Пользователям из России Qiwi выдает ошибку платежа.

Инфраструктура Apple в России продолжает трещать по швам. Большинство российских владельцев Айфонов использовали платный сервис хранилища iCloud (бесплатно в нем можно сохранять медиафайлы объемом до 5Гб), музыкальный платный Apple Music. Многие оплачивали подписки за приложения из App Store. В начале весны стало невозможно оплачивать подписки Apple с помощью выпущенных в России платежных карт.

Но были 2 рабочих метода: с баланса привязанного мобильного телефона одного из операторов МТС, Билайн, МегаФон или Yota или пополнением баланса Apple ID через предоплаченную карту App Store и iTunes, купленную в платежном сервисе Qiwi.

Второй способ больше не работает. Qiwi не позволяет купить коды погашения App Store и iTunes, выдавая сообщение «провайдер заблокирован» уже на последнем шаге оплаты (после ввода номера телефона, на который обычно приходит код погашения Apple).

Проблема не в платежном сервисе Qiwi — продажа карт App Store была заблокирована со стороны Apple. Если раньше в Qiwi по поиску на сайте или в мобильном приложении по ключевым словам «App Store» или «iTunes» можно было найти страницу с покупкой кодов погашения, то теперь поиск ничего не выдает. Но на страницу для покупки карт App Store & iTunes в Qiwi можно зайти по прямой ссылке.

Как теперь оплачивать подписки iCloud, Apple Music официально

Единственный работающий сейчас метод оплаты подписок — это с помощью привязки мобильного телефона. Работает только для операторов МТС, Yota, Beeline, Мегафон. Для привязки баланс мобильного телефона должен быть положительный и достаточный для оплаты подписок Apple.

Вот как привязать мобильный телефон к оплате подписок Apple

На Айфоне открываете «Настройки ». Заходите в «Apple ID, iCloud, контент и покупки » (в самом верху). Переходите в «Оплата и доставка ». Нажимаем на «Добавить способ оплаты ». Выбираем «Мобильный телефон ». Добавляем номер мобильного телефона и подтверждаем его через пришедшую СМС.

Для владельцев TELE2 существует лазейка — возможность оплатить «через друга». Как это сделать читайте в этой теме (в самом низу).

Предупреждение: Apple в ближайшее время может закрыть возможность оплаты iCloud, Apple Music и подписок App Store и через мобильные телефоны. Поэтому время задуматься об альтернативах!

Возможно ли пополнить баланс Apple ID

С 6 мая 2022 пополнить баланс Apple ID по прежнему можно с помощью карт погашения App Store и iTunes, купленных не в России. В Интернете есть сайты, которые перепродают предоплаченные карты App Store & iTunes с огромной наценкой в 30-50 процентов, иногда и более.

Через Qiwi по прежнему можно купить коды погашения App Store и iTunes при условии покупки не с российских Qiwi-аккаунтов. Например, с казахстанского аккаунта Qiwi с привязанным к Qiwi-кошельку казахстанским номером телефона можно по прежнему купить код погашения App Store.

Как еще можно оплатить подписки Apple

В Интернете сейчас плодятся сервисы, торгующие виртуальными предоплаченными картами Visa и Mastercard, выпущенными в других странах. Такие карты можно приобретать и привязывать к российскому аккаунту Apple. Это работает. Но есть и неудобства такого подхода. Во-первых подобные сервисы надо постоянно искать в Интернете так как их периодически закрывают или отключают от платежных систем, включая раскрученные годами сервисы с громкими именами. Например, совсем недавно платежные сервисы Stripe и Visa прекратили работу с Bankoff, который позволял открывать и обслуживать через себя виртуальные карты из западных стран. Во-вторых при использовании предоплаченной карты вам каждый раз придется покупать карту и добавлять её в настройках оплаты iPhone. Это потому, что чаще всего виртуальные предоплаченные карты имеют небольшой номинал. В-третьих, комиссия за предоплаченные карты составляет до 40-50%. Переплачивать придется солидно. А нужно ли это, если хранение фото и видео в iCloud можно заменить российским Яндекс Диском, где любые объемы фото и видео со смартфонов хранятся бесплатно? Отметим, что iCloud помимо хранения медиаданных мог сохранять полную конфигурацию настроек iPhone, всех его приложений и тд, поэтому Яндекс Диск не может выступать полноценной альтернативой iCloud. Но хранить все медиафайлы с Айфона на Яндекс Диске да еще и бесплатно очень удобно.

Рекомендации для подписчиков Apple Music

Для любителей Apple Music есть неплохая лазейка получить на несколько месяцев Apple Music бесплатно. Для этого сначала надо отписаться от Apple Music, а спустя некоторое время подписаться по специальной ссылке (найдете её вот тут), при этом получите 4 месяца бесплатного сервиса Apple Music. Для тех, кто ни разу не был подписан на Apple Music по той же ссылке можно получить музыкальный яблочный сервис бесплатно на 5 месяцев.

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