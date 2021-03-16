Проверьте, есть ли этот недостаток у вашего iPhone 12

У некоторых начала выцветать краска на корпусе.

Многим нравится дизайн iPhone 12. Он напоминает об эпохе iPhone 4 и радует металлической рамкой.

Последняя, увы, далека от идеала. Обычные iPhone 12 могут столкнуться с неприятной проблемой. А именно – с выцветшей краской.

На недостаток обратил внимание словацкий сайт SvetApple. Ресурс сообщил о беде с редакционным iPhone 12 (Product)Red.

Рамка телефона была ярко-красной при покупке в ноябре 2020 года. Однако сейчас краска выцвела, испортив внешний вид гаджета.

SvetApple хранили iPhone 12 (Product)Red в прозрачном чехле. “Яблочное” изделие не контактировало с агрессивными веществами.

Что случилось с айфоном? Вероятно, стоит винить плохую (либо несовершенную) обработку алюминиевой рамки.

iPhone 12 mini тоже грозит нечто подобное. iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в безопасности. У них каркасы стальные.

Похожее уже происходило раньше с iPhone 11 и iPhone SE 2.

Источник: svetapple.sk

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