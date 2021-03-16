Проверьте, есть ли этот недостаток у вашего iPhone 12
У некоторых начала выцветать краска на корпусе.
Многим нравится дизайн iPhone 12. Он напоминает об эпохе iPhone 4 и радует металлической рамкой.
Последняя, увы, далека от идеала. Обычные iPhone 12 могут столкнуться с неприятной проблемой. А именно – с выцветшей краской.
На недостаток обратил внимание словацкий сайт SvetApple. Ресурс сообщил о беде с редакционным iPhone 12 (Product)Red.
Рамка телефона была ярко-красной при покупке в ноябре 2020 года. Однако сейчас краска выцвела, испортив внешний вид гаджета.
SvetApple хранили iPhone 12 (Product)Red в прозрачном чехле. “Яблочное” изделие не контактировало с агрессивными веществами.
Что случилось с айфоном? Вероятно, стоит винить плохую (либо несовершенную) обработку алюминиевой рамки.
iPhone 12 mini тоже грозит нечто подобное. iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в безопасности. У них каркасы стальные.
Похожее уже происходило раньше с iPhone 11 и iPhone SE 2.
Источник: svetapple.sk
Читайте также:
- Чистое безумие: iPhone 12 Pro встроили в слиток золота
- Сломался гарантийный iPhone 12? Новый вы не получите — теперь Apple меняет заднее стекло, материнку и даже модуль Face ID
- iPhone 12 mini всё — производство прекратят уже во во втором квартале 2021 года
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.