Проверьте совместимость M1 для вашего софта на Mac с помощью этого бесплатного приложения

Для самых педантичных на приложения натур.

Одно дело, когда вы заходите на сайт для того, чтобы проверить совместимость какого-либо приложения на вашем новом устройстве, а другое, когда отдельный софт делает это за вас.

В сети появилось бесплатное приложение с открытым исходным кодом от разработчика DigiDNA, которое позволит проверить все приложения на вашем Mac на совместимость с новым процессором M1.

По заверениям самих Apple, старые приложения на новых Mac Mini и MacBook показывают действительно впечатляющую производительность, но даже неподдерживаемые приложения, работающие через Rosetta 2, работают достаточно хорошо.

Более того, эмуляция Rosetta 2 настолько хороша, что во многих случаях компьютеры Mac M1 выполняют инструкции x86 даже быстрее, чем компьютеры на базе чипа Intel.

Но всегда найдутся перфекционисты, которые откажутся от таких методов и захотят использовать только те приложения, которые поддерживаются системой. Для них и создали Silicon. Скачать его можно по этой ссылке (четвертое приложение снизу). Удобно, информативно и очень просто.

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