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Проверьте совместимость M1 для вашего софта на Mac с помощью этого бесплатного приложения

25 Ноя, 2020

Проверьте совместимость M1 для вашего софта на Mac с помощью этого бесплатного приложения

Для самых педантичных на приложения натур.

Одно дело, когда вы заходите на сайт для того, чтобы проверить совместимость какого-либо приложения на вашем новом устройстве, а другое, когда отдельный софт делает это за вас.

В сети появилось бесплатное приложение с открытым исходным кодом от разработчика DigiDNA, которое позволит проверить все приложения на вашем Mac на совместимость с новым процессором M1.

MacBook M1

По заверениям самих Apple, старые приложения на новых Mac Mini и MacBook показывают действительно впечатляющую производительность, но даже неподдерживаемые приложения, работающие через Rosetta 2, работают достаточно хорошо.

Более того, эмуляция Rosetta 2 настолько хороша, что во многих случаях компьютеры Mac M1 выполняют инструкции x86 даже быстрее, чем компьютеры на базе чипа Intel. Silicon App

Но всегда найдутся перфекционисты, которые откажутся от таких методов и захотят использовать только те приложения, которые поддерживаются системой. Для них и создали Silicon. Скачать его можно по этой ссылке (четвертое приложение снизу). Удобно, информативно и очень просто. 

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