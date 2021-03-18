Проверьте, входит ли ваш смартфон в ТОП самых лучших
По версии Роскачества.
В Роскачестве без дела не сидят. Стало известно, что организация круто обновила свой рейтинг смартфонов.
В список было добавлено еще 11 моделей. Теперь ТОП состоит из 171 устройства. Участвуют телефоны прошлого и 2021 года.
Лидером – по мнению Роскачества – стал Samsung Galaxy S21 Ultra. Его общий балл составил 3,96. Вторую строчку занимает Huawei Mate 40 Pro с результатом 3,79. Замыкает тройку OnePlus Nord N10 5G, набравший 3,78 балла.
Четвертую и пятую позицию поделили Samsung Galaxy S21+ и Galaxy S21 соответственно. Увы, в пятерку самых-самых не попал Xiaomi Redmi Note 9T. Он лишь шестой.
Согласны с распределением мест? Поделитесь эмоциями в комментариях. Больше подробностей – на официальном сайте Роскачества.
Источник: rskrf.ru
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