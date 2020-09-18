Прямые ссылки на файлы прошивки iOS 14 и iPadOS 14 – скачать IPSW

Если вы будете обновляться на iOS 14 через режим восстановления в iTunes, то пригодится.

Прошивка iOS 14 вышла 16 сентября 2020, через день после осенней презентации Apple. Если вы хотите выполнить «чистую» установку iOS 14, то вам понадобится IPSW-файл прошивки.

Инструкция о том, как обновиться на «чистую» прошивку через iTunes вручную находится здесь. Полный список новых функций этой прошивки смотрите в обзоре iOS 14.

iOS 14 IPSW для iPhone

iPadOS 14 IPSW для iPad

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