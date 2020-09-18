Прямые ссылки на файлы прошивки iOS 14 и iPadOS 14 – скачать IPSW
Если вы будете обновляться на iOS 14 через режим восстановления в iTunes, то пригодится.
Прошивка iOS 14 вышла 16 сентября 2020, через день после осенней презентации Apple. Если вы хотите выполнить «чистую» установку iOS 14, то вам понадобится IPSW-файл прошивки.
Инструкция о том, как обновиться на «чистую» прошивку через iTunes вручную находится здесь. Полный список новых функций этой прошивки смотрите в обзоре iOS 14.
iOS 14 IPSW для iPhone
- iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS
- iPhone 11, iPhone XR
- iPhone SE (2-го поколения)
- iPhone X
- iPhone 8, iPhone 7
- iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPod touch (7-го поколения)
iPadOS 14 IPSW для iPad
- 12.9″ iPad Pro (4-го поколения)
- 11″ iPad Pro (2-го поколения)
- 11″ iPad Pro (1-го поколения), 12.9″ iPad Pro (3-го поколения)
- 10.5″ iPad Pro (1-го поколения), 12.9″ iPad Pro (2-го поколения)
- iPad (5-го поколения), iPad (6-го поколения)
- iPad mini (5-го поколения), iPad Air (3-го поколения)
- 10.2″ iPad
- iPad mini 4, iPad Air 2
- 9.7″ iPad Pro (1-го поколения)
- 12.9″ iPad Pro (1-го поколения)
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