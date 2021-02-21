Пульсоксиметр за 300 руб на палец. Работает как надо – где купить

Я пользуюсь, может и вам пригодится.

В прошлом 2020-м году практически все население России помимо новых слов “коронавирус” и COVID-19 узнали о существовании прибора “пульсоксиметр” для измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови. Пульсоксиметрия применяется при дыхательной недостаточности человека для оценки его функции дыхательной системы.

Нормальные показатели для здорового человека, которые должен выдавать пульсоксиметр это 95—98%. Если измеряемые значения ниже 95%, то надо срочно обратиться к врачу.

После наступления “коронавирусной эры” при каждой простуде я начинаю переживать – ковид у меня или простая простуда? Конечно, можно пойти и сдать ПЦР-тест, что я периодически и делаю. Но также решил купить себе в личное пользование пульсоксиметр для более быстрого успокоения нервов в подобных ситуациях. Тем более, что интернет-магазине Алиэкспресс они стоят сущие копейки. Я купил свой вместе с доставкой за 302,9 рубля (текущая цена может отличаться из-за колебания курса доллара, формально пульсоксиметр как у меня стоит 3,99$). В большинстве российских аптек пульсоксиметры стоят от 1000-1500 рублей, хотя от этого не сильно отличаются.

Сам по себе пульсоксиметр никак не может определить ковид или вообще какую-либо другую болезнь. Но получая на выходе этого прибора 95—98% я понимаю, что с моими легкими все в порядке и даже если при этом у меня ковид (ну вдруг), то значит он протекает в легкой форме и для здоровья моего не так страшен.

Заказал я себе этот девайс 14 января этого года, а уже 27-го он был у меня дома. Дошел менее, чем за 2 недели (пару дней еще на Почте России меня дожидался). Выглядит нормально, работает отлично. Помимо уровня насыщения кислородом крови измеряет еще и пульс. Сравнил показания пульса купленного пульсоксиметра с Apple Watch 3-го поколения, а сатурацию кислорода с показаниями умных часов Honor Watch GS Pro. Расхождения результатов измерений были в считанные единицы, что является допустимой погрешностью.

Пульсоксиметр измеряет также и пульс, работает от двух батареек AAA (в комплект при покупке не входят). Девайс сделан из приятного на ощупь АБС-пластика, я заказывал себе синего цвета, есть еще и черный. К пульсоксиметру можно сразу заказать и чехол, что я и сделал.

Процесс измерения уровня насыщения кислородом крови занимает примерно 40 секунд. Как это происходит можете посмотреть и видеообзоре.

Всем крепкого здоровья!

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