Пульты для телевизоров приравняли к вейпам

Да-да, именно так.

Поставки пультов дистанционного управления в Россию оказались под угрозой. Как сообщили «Ведомости», пульты для телевизоров и других устройств попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ). По словам российских экспертов, эта бюрократическая ошибка может привести к приостановке поставок пультов дистанционного управления в Россию и возникновению трудностей со сборкой электроники на российских предприятиях.

Бюрократическая ошибка возникла после вступления в силу приказа Минфина об изменениях компетенции таможенных органов. Согласно приказу, оформление подакцизных товаров должно происходить только с ориентировкой на товарные коды. Ранее же таможенные сотрудники могли ориентироваться на описание товаров.

Вместе с этим, в один код с пультами ДУ попали электронные сигареты, в настоящий момент запрещенные ко ввозу в Россию. В результате этого, под запретом оказались и пульты ДУ.

По данным источников издания «Ведомости», один из ведущих производителей телевизоров в России подтвердил, что пульты дистанционного управления действительно ввозятся из-за границы. В связи с этим существует вероятность возникновения трудностей в производстве телевизоров в России.

Источник: Ведомости.

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