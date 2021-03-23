Пятая бета-версия iOS 14.5 вышла — вероятно, следующей будет уже финальная iOS 14.5

Последняя бета?

Apple выпустила новую бету iOS 14.5. Это уже пятая тестовая прошивка долгожданной прошивки. Скачать ее можно из Центра разработчиков. Или же она прилетит к вам напрямую, если вы ставили предыдущие беты iOS 14.5.

Что нового? И есть ли вообще это новое?

Пока что никаких особых изменений нами обнаружено не было. Сами купертиновцы пишут об исправлении ошибок и улучшении производительности. Дежурные, в общем, фразы.

Весит iOS 14.5 beta 5 порядка 220 МБ. Главные нововведений iOS 14.5 известны. Читаем тут.

Последняя это бета? Наверняка. Исправлять попросту нечего. Все уже отточенно. А ждем мы ее с нетерпением. Особенно после проблемной iOS 14.4.1…

Да, вместе с iOS 14.5 beta 5 также вышла новая аналогичная бета iPadOS, а также следующие беты tvOS 14.5 и watchOS 7.4.

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