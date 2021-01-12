Qualcomm представила новый подэкранный сканер отпечатков

Его может получить Samsung Galaxy S21.

Samsung уже 2 года “балуется” подэкранными сканерами отпечатков. Сначала подобный модуль появился в Galaxy S10, потом в Galaxy S20. Без него не останется и грядущий Galaxy S21.

Эти дактилоскопические датчики Samsung приобретает у Qualcomm. Появился намек, какое решение использует Galaxy S21. В рамках виртуальной выставки CES 2021 состоялся анонс 3D Sonic Sensor Gen 2.

3D Sonic Sensor Gen 2 – второе поколение ультразвуковых сканеров Qualcomm. Размер новинки равен 8 х 8 мм (против 4 х 9 мм у обычного 3D Sonic Sensor).

Как итог – на 77% увеличилась поверхность распознавания. Данных собирается в 1,7 раза больше. Плюс меньше число ошибочных прикосновений. Над скоростью Qualcomm тоже поработала. 3D Sonic Sensor Gen 2 сканирует на 50% быстрее предшественника.

Первые смартфоны с 3D Sonic Sensor Gen 2 выйдут в начале 2021 года. Вероятно, речь об Galaxy S21.

Источник: gizmochina.com

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