Qualcomm представила ультимативный смартфон под названием Smartphone for Snapdragon Insiders

Крайне необычный девайс.

Qualcomm, легендарный производитель чипсетов для смартфонов, показала свой первый смартфон Smartphone for Snapdragon Insiders. Это и правда официальное название новинки. Да, звучит устрашающе. Дело в том, что девайс предназначен для сообщества тестеров. Но купить его смогут все желающие. В конце лета. Если $1500 не жалко.

Разработан гаджет вместе с ASUS. Параметры устройства такие:

SoC Snapdragon 888. Странно, что не 888 Plus

AMOLED-панель на 6,78 дюймов, 144-герцовый, FullHD+, Always-on display (экран всегда включен)

Камера для селфи на 24 Мп

Тыльная 64-мегапиксельная камера, 12-мегапиксельный ширик, 8-мегапиксельный телевик

Дактилоскопический датчик Qualcomm 3D Sonic Sensor последнего поколения

Флэш-памяти много, аж 512 ГБ (формат UFS 3.1)

16 ГБ оперативной памяти (тип LPDDR5)

Батарея на 4000 мА*ч

Скоростная зарядка (от 0 до 70% заряжается смартфон за полчаса)

Масса 210 г

Операционная система Android 11, чистая, без надстроек

Комплектация богатейшая. Сам девайс с длинным названием, беспроводные наушники с технологией Snapdragon Sound от мастеров Master and Dynamic, защитный чехол, блок питания, два зарядных кабеля.

Ну как?

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