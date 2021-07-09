Новости

Qualcomm представила ультимативный смартфон под названием Smartphone for Snapdragon Insiders

9 Июл, 2021

Qualcomm представила ультимативный смартфон под названием Smartphone for Snapdragon Insiders

Крайне необычный девайс.

Qualcomm, легендарный производитель чипсетов для смартфонов, показала свой первый смартфон Smartphone for Snapdragon Insiders. Это и правда официальное название новинки. Да, звучит устрашающе. Дело в том, что девайс предназначен для сообщества тестеров. Но купить его смогут все желающие. В конце лета. Если $1500 не жалко.

Разработан гаджет вместе с ASUS. Параметры устройства такие:

  • SoC Snapdragon 888. Странно, что не 888 Plus
  • AMOLED-панель на 6,78 дюймов, 144-герцовый, FullHD+, Always-on display (экран всегда включен)
  • Камера для селфи на 24 Мп
  • Тыльная 64-мегапиксельная камера, 12-мегапиксельный ширик, 8-мегапиксельный телевик
  • Дактилоскопический датчик Qualcomm 3D Sonic Sensor последнего поколения
  • Флэш-памяти много, аж 512 ГБ (формат UFS 3.1)
  • 16 ГБ оперативной памяти (тип LPDDR5)
  • Батарея на 4000 мА*ч
  • Скоростная зарядка (от 0 до 70% заряжается смартфон за полчаса)
  • Масса 210 г
  • Операционная система Android 11, чистая, без надстроек

Комплектация богатейшая. Сам девайс с длинным названием, беспроводные наушники с технологией Snapdragon Sound от мастеров Master and Dynamic, защитный чехол, блок питания, два зарядных кабеля.

Ну как?

Читаем еще:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий