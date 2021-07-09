Qualcomm представила ультимативный смартфон под названием Smartphone for Snapdragon Insiders
Крайне необычный девайс.
Qualcomm, легендарный производитель чипсетов для смартфонов, показала свой первый смартфон Smartphone for Snapdragon Insiders. Это и правда официальное название новинки. Да, звучит устрашающе. Дело в том, что девайс предназначен для сообщества тестеров. Но купить его смогут все желающие. В конце лета. Если $1500 не жалко.
Разработан гаджет вместе с ASUS. Параметры устройства такие:
- SoC Snapdragon 888. Странно, что не 888 Plus
- AMOLED-панель на 6,78 дюймов, 144-герцовый, FullHD+, Always-on display (экран всегда включен)
- Камера для селфи на 24 Мп
- Тыльная 64-мегапиксельная камера, 12-мегапиксельный ширик, 8-мегапиксельный телевик
- Дактилоскопический датчик Qualcomm 3D Sonic Sensor последнего поколения
- Флэш-памяти много, аж 512 ГБ (формат UFS 3.1)
- 16 ГБ оперативной памяти (тип LPDDR5)
- Батарея на 4000 мА*ч
- Скоростная зарядка (от 0 до 70% заряжается смартфон за полчаса)
- Масса 210 г
- Операционная система Android 11, чистая, без надстроек
Комплектация богатейшая. Сам девайс с длинным названием, беспроводные наушники с технологией Snapdragon Sound от мастеров Master and Dynamic, защитный чехол, блок питания, два зарядных кабеля.
Ну как?
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