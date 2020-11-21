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Работа мечты: дегустация тыквенных пирогов за $500

21 Ноя, 2020

Работа мечты: дегустация тыквенных пирогов за $500

Работа непростая, но приятная.

В Америке появилась интересная вакансия: нужно пробовать тыквенные пироги и получать за это деньги. Подробности внутри. Поехали!

 

Дегустатор

Тыквенный пирог в США – это обязательный атрибут Дня Благодарения, даже не меньше, чем их знаменитая индейка. Так вот встала необходимости создать карту самых вкусных праздничных пирогов. Сама работа заключается в дегустации выпечки с тыквой во всех заведениях района.

Критерии оценки пирога:

  • Внешний вид и цвет.
  • Тыквенный вкус и начинка.
  • Текстура теста.
  • Сочетания специй и сложность вкусов.
  • Стоимость.

И самое главное: платят за такую работу $500. А ещё оплачивают транспортные расходы и саму покупку пирога для дегустации. Неплохо, да?

А вы бы согласились на аналогичную работу в России? Например: дегустация блинов перед Масленицей или мандаринов перед Новым годом. Жду ваших ответов в комментариях. Всем лайк!

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