Работа мечты: дегустация тыквенных пирогов за $500
Работа непростая, но приятная.
В Америке появилась интересная вакансия: нужно пробовать тыквенные пироги и получать за это деньги. Подробности внутри. Поехали!
Тыквенный пирог в США – это обязательный атрибут Дня Благодарения, даже не меньше, чем их знаменитая индейка. Так вот встала необходимости создать карту самых вкусных праздничных пирогов. Сама работа заключается в дегустации выпечки с тыквой во всех заведениях района.
Критерии оценки пирога:
- Внешний вид и цвет.
- Тыквенный вкус и начинка.
- Текстура теста.
- Сочетания специй и сложность вкусов.
- Стоимость.
И самое главное: платят за такую работу $500. А ещё оплачивают транспортные расходы и саму покупку пирога для дегустации. Неплохо, да?
А вы бы согласились на аналогичную работу в России? Например: дегустация блинов перед Масленицей или мандаринов перед Новым годом. Жду ваших ответов в комментариях. Всем лайк!
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