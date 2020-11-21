Работа мечты: дегустация тыквенных пирогов за $500

Работа непростая, но приятная.

В Америке появилась интересная вакансия: нужно пробовать тыквенные пироги и получать за это деньги. Подробности внутри. Поехали!

Тыквенный пирог в США – это обязательный атрибут Дня Благодарения, даже не меньше, чем их знаменитая индейка. Так вот встала необходимости создать карту самых вкусных праздничных пирогов. Сама работа заключается в дегустации выпечки с тыквой во всех заведениях района.

Критерии оценки пирога:

Внешний вид и цвет.

Тыквенный вкус и начинка.

Текстура теста.

Сочетания специй и сложность вкусов.

Стоимость.

И самое главное: платят за такую работу $500. А ещё оплачивают транспортные расходы и саму покупку пирога для дегустации. Неплохо, да?

А вы бы согласились на аналогичную работу в России? Например: дегустация блинов перед Масленицей или мандаринов перед Новым годом. Жду ваших ответов в комментариях. Всем лайк!

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