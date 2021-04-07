Ради этого смартфона люди отказываются от iPhone
Предатели!
Необычной статистикой поделилась китайская компания Meizu. Согласно ее отчету, 45% покупателей флагмана Meizu 18 – бывшие владельцы iPhone.
Чем поклонников Apple так очаровал Meizu 18 – не сообщается. Но число перебежчиков огромное, игнорировать его нельзя.
Meizu отметила данный факт забавной картинкой. На изображении – Meizu 18 на фоне надкушенного яблока.
Иронично получилось. Meizu пора вводить скидки для фанатов Apple. Может еще кто-нибудь сбежит.
Увы, экономия от перехода небольшая. Meizu 18, напомним, стоит около 70 тысяч рублей.
Источник: ithome.com
Читайте также:
- ТОП смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего
- Meizu представила аналог AirPods Pro с активным шумоподавлением
- Самый подделываемый смартфон – это не iPhone
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.