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Ради этого смартфона люди отказываются от iPhone

7 Апр, 2021

Ради этого смартфона люди отказываются от iPhone

Предатели!

Необычной статистикой поделилась китайская компания Meizu. Согласно ее отчету, 45% покупателей флагмана Meizu 18 – бывшие владельцы iPhone.

Чем поклонников Apple так очаровал Meizu 18 – не сообщается. Но число перебежчиков огромное, игнорировать его нельзя.

Meizu 18

Meizu отметила данный факт забавной картинкой. На изображении – Meizu 18 на фоне надкушенного яблока.

Иронично получилось. Meizu пора вводить скидки для фанатов Apple. Может еще кто-нибудь сбежит.

Meizu 18

Увы, экономия от перехода небольшая. Meizu 18, напомним, стоит около 70 тысяч рублей.

Источник: ithome.com

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