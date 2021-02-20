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Расходимся, презентации Apple 16 марта не будет

20 Фев, 2021

Расходимся, презентации Apple 16 марта не будет

iPad Pro и AirTags не представят.

В последние дни возникла шумиха вокруг будущего мероприятия Apple. Некоторые инсайдеры сообщили, что весенняя презентация состоится 16 марта 2020 года.

В ее рамках, якобы, покажут AirTags, iPad Pro и iPad mini. Увы, похоже эти слухи необоснованные. 16 марта Apple ничего не анонсирует.

Презентация Apple

Дату назвали источники, не вызывающие доверия. Ранее они не делали точных прогнозов про Apple. Более известные информаторы – вроде Марка Гурмана – сведения не подтверждают.

Гурман говорит, что Apple не готовит мероприятие на 16 марта. Стоит ли его мнение внимания? Да, он прославился своими утечками о компании из Купертино. Происходящее часто соответствует “предсказаниям” эксперта.

Впрочем, он не исключает мартовской презентации. Просто она произойдет в другой день, не шестнадцатого числа. Плюс неясно, какие дебютируют продукты. Не факт, что именно AirTags, iPad Pro и iPad mini.

Источник: 9to5mac.com

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