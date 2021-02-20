Расходимся, презентации Apple 16 марта не будет
iPad Pro и AirTags не представят.
В последние дни возникла шумиха вокруг будущего мероприятия Apple. Некоторые инсайдеры сообщили, что весенняя презентация состоится 16 марта 2020 года.
В ее рамках, якобы, покажут AirTags, iPad Pro и iPad mini. Увы, похоже эти слухи необоснованные. 16 марта Apple ничего не анонсирует.
Дату назвали источники, не вызывающие доверия. Ранее они не делали точных прогнозов про Apple. Более известные информаторы – вроде Марка Гурмана – сведения не подтверждают.
Гурман говорит, что Apple не готовит мероприятие на 16 марта. Стоит ли его мнение внимания? Да, он прославился своими утечками о компании из Купертино. Происходящее часто соответствует “предсказаниям” эксперта.
Впрочем, он не исключает мартовской презентации. Просто она произойдет в другой день, не шестнадцатого числа. Плюс неясно, какие дебютируют продукты. Не факт, что именно AirTags, iPad Pro и iPad mini.
Источник: 9to5mac.com
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