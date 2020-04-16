Раскрыт объем аккумулятора iPhone SE (2020). И это печаль

Он не стал больше.

Анонсировав iPhone SE (2020), компания Apple по своей давней традиции не раскрыла точную емкость аккумулятора смартфона. Apple никогда не уточняет эту информацию, только рассказывая о том, сколько то или иное устройство работает без подзарядки. Однако уже сегодня китайский ритейлер Tianyi Telecom раскрыл емкость аккумулятора iPhone SE (2020). Никаких рекордов тут нет.

Емкость аккумулятора iPhone SE (2020)

Apple оснастила iPhone SE (2020) аккумулятором емкостью 1821 мАч. Батарея с точно такой же емкостью установлена в iPhone 8 — прямом предшественнике нового iPhone SE. Таким образом, никаких улучшений в том, что касается емкости аккумулятора нет.

Тем не менее, согласно спецификациям нового iPhone SE (2020), смартфон работает до двух часов дольше, чем iPhone 8. Это связано с тем, что в смартфоне установлен флагманский процессор A13 Bionic с повышенной энергоэффективностью. Благодаря ему пользователи iPhone SE (2020) смогут дольше пользоваться смартфоном без подзарядки.

Тем не менее, столь низкий объем аккумулятора iPhone SE (2020) — это большой минус. Как известно, чем меньше емкость литий-ионного аккумулятора, тем быстрее она уменьшается с течением времени. Аккумулятор iPhone SE (2020) будет деградировать примерно такими же темпами, как и батарея iPhone 8.

Когда остаточная емкость аккумулятора опустится ниже 80% от первоначального значения, на iPhone SE (2020) может быть активирована функция снижения пиковой производительности. Речь идет о нашумевшей функции, замедляющей iPhone, о существовании которой стало известно в конце 2017 года.

Источник: ITHome.

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