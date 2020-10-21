Раскрыта емкость аккумулятора флагманского iPhone 12 Pro Max

Меньше, чем у iPhone 11 Pro Max.

Теперь мы знаем, каковая емкость аккумулятор флагманского смартфона iPhone 12 Pro Max. Сведения об этом появились в базе данных китайского регулятора TENAA.



В топовый айфон 2020 года выпуска установлена батарея на 3687 мА*ч. И это заметно меньше, чем в iPhone 11 Pro Max, который был представлен годом ранее — у него 3969 мА*ч.

Несмотря на разницу в емкости, автономность устройств находится на одном уровне — по крайней мере, об этом заявляют представители Apple. И тот и другой смартфон смогут проработать при воспроизведении видео до 20 часов, а при прослушивании музыки — до 80 часов. Но на слово верить купертиновцам мы бы не стали — следует проверить новый айфон в реальной жизни, чтобы сделать окончательные выводы.

Напомним, что по части автономность iPhone 12 Pro уступает iPhone 11 Pro.

Ранее мы также узнали, какие батареи установлены в iPhone 12 и iPhone 12 Mini.

Источник: MacRumors

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