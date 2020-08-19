Раскрыта производительность чипов Apple A14 и A14X для новых iPhone и iPad

Мощь!

Блогер Люк Миани опубликовал ожидаемые результаты тестирования процессоров Apple A14 и A14X, которые будут использоваться в новых моделях iPhone и iPad. Согласно обнародованным данным, чип A14 для смартфонов из линейки iPhone 12 сравняется по производительности с процессором A12X.

Новый чип A14X для iPad Pro нового поколения окажется в полтора раза более мощным по сравнению с чипами A12X и A14. Процессор для новых iPad Pro будет иметь производительность на уровне чипов Intel Core i9 для ноутбуков. В бенчмарке Geekbench 5 процессор будет набирать около 7500 баллов.

Оба новых процессора Apple будут выполнены по 5-нм техпроцессу, подчеркнул инсайдер. Он отметил, что чипы A14 и A14X станут первыми, созданными с использованием нового техпроцесса.

Презентация новых моделей iPhone и iPad Pro с чипами нового поколения состоится осенью. Ранее стало известно, что Apple может выпустить iPad Pro в сентябре без презентации. Новые модели iPhone будут представлены на специальном онлайн-мероприятии в октябре.

Источник: Twitter.

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