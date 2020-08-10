Раскрыта производительность iPhone 12

Смартфоны ждет мощный прирост.

Смартфоны из линейки iPhone 12 получат новый процессор A14 Bionic с повышенной производительностью. Как сообщил инсайдер @komiya_kj, прирост в чистой производительности чипа A14 по сравнению с процессором A13 Bionic, который используется в iPhone 11 и iPhone 11 Pro, составит 40%. Прирост в производительности при работе с графикой составит 50%, подчеркнул инсайдер.

Процессор A14 Bionic будет установлен во всех смартфонах из линейки iPhone 12. Чип получит в том числе самый доступный из новых смартфонов — компактный 5,4-дюймовый iPhone 12.

Прирост производительности чипа A14 по сравнению с A13 Bionic окажется одним из самых крупных для мобильных чипов Apple двух смежных поколений. Так, чип A13 Bionic имеет только на 20% более высокую производительность по сравнению с чипом A12 Bionic.

Известно, что процессор A14 будет создан с использованием 5 нм техпроцесса. Новый чип Apple станет первым 5-нанометровым процессором для мобильных устройств.

Ранее стало известно, какие новые продукты Apple представит на осенней презентации.

Источник: Twitter.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: