Раскрыта важная особенность камер iPhone 12

Новая оптика.

Apple оснастит смартфоны из линейки iPhone 12 новыми премиальными восьмилинзовыми объективами. Об этом сегодня сообщил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо со ссылкой на собственные проверенные источники.

По словам Куо, Apple заказала поставки премиальных линз для объективов нового поколения у своего давнего производственного партнера компании Largan. Старт массового производства комплектующих запланирован на июль.

В каких именно моделях из линейки iPhone 12 появятся объективы нового поколения не уточняется. Не исключено, что Apple оснастит продвинутой оптикой только более дорогие флагманские модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Известно, что смартфоны получат систему из трех камер, тогда более дешевые iPhone 12 и iPhone 12 Max — двойные камеры.

Также Куо отметил, что компания Largan начнет производство комплектующих для iPhone с задержкой, как и некоторые другие поставщики. Аналитик не назвал точную причину задержки, но предполагается, что это произошло на фоне сложной эпидемиологической обстановки в мире.

Ранее стало известно, что Apple по-прежнему не утвердила окончательный дизайн iPhone 12.

Источник: MR.

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