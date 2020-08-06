Но, скорее всего, понадобится специальное зарядное устройство.

Apple оснастит смартфоны из линейки iPhone 12 поддержкой более быстрой беспроводной зарядки. В Сеть попали фотографии, на которых показывается новая система беспроводной зарядки iPhone 12 с магнитным позиционированием. Благодаря ей новые iPhone будут автоматически регулировать положение для оптимальной и наиболее быстрой беспроводной зарядки.

На внутренней стороне задней крышки iPhone 12 будет расположен кольцевой магнитный модуль. Он будет отвечать за изменение положения смартфона на коврике для беспроводной зарядки.

Как отмечает опубликовавший фотографии источник, новая разработка позволит увеличить скорость беспроводной зарядки. Однако для этого потребуется использование специального зарядного адаптера, поддерживающего новую систему магнитного позиционирования. Предполагается, что Apple представит новое зарядное устройство вместе с iPhone 12 на презентации осенью.

Ранее стало известно, что Apple не выпустит смартфоны из линейки iPhone 12 в сентябре. Компания отложит запуск новых iPhone из-за трудностей с производством на фоне сложной эпидемиологической ситуации в мире.

Источник: ITH.

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