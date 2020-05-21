Раскрыто важное преимущество камеры iPhone 12

Новый объектив!

Apple оснастит все смартфоны из линейки iPhone 12 обновленной широкоугольной камерой с семилинзовым объективом. Согласно данным источников тайваньского издания DigiTimes, Apple заказала производство таких объективов у своих производственных партнеров, компаний LG Innotek, Sharp и O-film Tech.

Семилинзовый объектив обеспечит камеры новых iPhone заметно улучшенным качеством съемки. Использование объектива нового типа позволит добиться меньших искажений и уменьшить хроматические и сферические аберрации.

Apple может значительно увеличить разрешение основных широкоугольных камер во всех новых смартфонах, запланированных к запуску в 2020 году. Утечки указывают на вероятность появления в новых iPhone камер с разрешением 64 Мп против 12 Мп, используемых в актуальных флагманских моделях iPhone. Однако инсайдеры подчеркивают, что увеличенное разрешение основных камер будущих iPhone пока не подтверждено окончательно.

Также в DigiTimes подтвердили, что более дешевые 5,4-дюймовый iPhone 12 и 6,1-дюймовый iPhone 12 Max будут оснащены двойными камерами. Флагманские 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max получат систему из трех камер, которую дополнит 3D-сенсор LiDAR.

Источник: DigiTimes.

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