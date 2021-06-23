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Раскрыты даты анонса и старта продаж линейки iPhone 13

23 Июн, 2021

Раскрыты даты анонса и старта продаж линейки iPhone 13

Этому инсайдеру мы верим.

Инсайдер Дэн Айвс (Dan Ives), который входит в тройку (вместе с Джоном Проссером и Минг-Чи Куо) топовых типстеров, сливающих информацию об айфонах, называет дату презентации смартфонов серии iPhone 13 и сроки начала продаж.

По его словам, новые айфоны покажут 14 сентября. А купить их можно будет с 24 сентября. Предзаказы стартуют 17 сентября.

Что касается цен, то они окажутся такими же, как и на линейку iPhone 12 на старте. Некоторые аналитики опасаются, что из-за нежелания поднимать цену ни на одну из моделей айфона 13 купертиновцы откажутся от версий 13 Pro и 13 Pro Max на 1 ТБ.

В остальном никаких изменений. Мы все также ждем 120-герцовые дисплеи, уменьшенные челки, большие объективы и емкие батареи.

Почитаем о новых iPhone 13 подробнее ниже:

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