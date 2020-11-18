Раскрыты характеристики бюджетного Samsung Galaxy A12, смартфон замечен на официальной странице поддержки в России

Достойный преемник А41.

В этому году Samsung представили Galaxy A11, бюджетный смартфон с перфорированным дисплеем. Логично, что его преемником станет Galaxy A12, и такая модель как раз недавно появилась в списке Geekbench. А чуть позднее и на официальной странице поддержки Samsung.

Устройство получило номер модели SM-A125F / DSN. Ранее уже утверждалось, что новый бюджетный Самсунг A12 будет соответствовать номеру SM-A125F, так что все подтвердилось. Но кроме номера модели на странице пока нет никакой информации.

Если верить Geekbench, в новом Galaxy A12 будет использоваться SoC Helio P35 от MediaTek, что примерно соответствует Qualcomm Snapdragon 450 SoC. Вероятно, устройство будет комплектоваться 3 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ внутренней памяти.

Аналитики утверждают, что Galaxy A12 будет сильно похож на своего предшественника. Емкость аккумулятора составит 4000 мА*ч. Устройство сохранит датчик отпечатков пальцев и будет выпускаться в черной, белой, синей и красной расцветке.

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