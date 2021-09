Раскрыты характеристики iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max

Пока предполагаемые.

Вслед за рендерами iPhone 14 Pro Max от инсайдера Джона Проссера, другой авторитетный сетевой аналитик поделился предполагаемыми параметрами серии iPhone 14.

Господин Росс Янг заявил в своем твиттере следующее.

Regarding iPhone 14 leaks, great to see. We showed under panel Face ID in the 2022 Pro models in June…Also showed the 2023 lineup as well. pic.twitter.com/dGcm5n0bEO

— Ross Young (@DSCCRoss) September 8, 2021