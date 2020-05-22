Раскрыты характеристики камеры долгожданного Redmi 10X

Мощно!

Принадлежащий компании Xiaomi бренд Redmi раскрыл еще больше характеристик грядущего смартфона Redmi 10X перед презентацией. Согласно свежему анонсу на официальной странице Redmi в социальной сети Weibo, недорогой Redmi 10X получит камеру с поддержкой четырехкратного оптического зума.

Также в Redmi похвастались тем, что Redmi 10X будет поддерживать оптическую стабилизацию изображения. Камера будет работать в паре с новым процессором Dimensity 820. Чип ответит за настройку камеры в автоматическом режиме с учетом особенностей текущей сцены.

Презентация Redmi 10X состоится 26 мая. Смартфон должен стать одним из самых доступных с поддержкой 5G. Ранее стало известно, что смартфон окажется первым смартфоном с поддержкой двойного режима ожидания 5G.

Источник: Weibo.

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