Новости

Раскрыты характеристики камеры долгожданного Redmi 10X

22 Май, 2020

Раскрыты характеристики камеры долгожданного Redmi 10X

Мощно!

Принадлежащий компании Xiaomi бренд Redmi раскрыл еще больше характеристик грядущего смартфона Redmi 10X перед презентацией. Согласно свежему анонсу на официальной странице Redmi в социальной сети Weibo, недорогой Redmi 10X получит камеру с поддержкой четырехкратного оптического зума.

Раскрыты характеристики камеры долгожданного Redmi 10X

Также в Redmi похвастались тем, что Redmi 10X будет поддерживать оптическую стабилизацию изображения. Камера будет работать в паре с новым процессором Dimensity 820. Чип ответит за настройку камеры в автоматическом режиме с учетом особенностей текущей сцены.

Презентация Redmi 10X состоится 26 мая. Смартфон должен стать одним из самых доступных с поддержкой 5G. Ранее стало известно, что смартфон окажется первым смартфоном с поддержкой двойного режима ожидания 5G.

Источник: Weibo.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

Tecno Air 12

Где выгодно купить