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Раскрыты характеристики камеры iPhone 13

28 Май, 2020

Раскрыты характеристики камеры iPhone 13

Разрешение впечатляет!

До презентации iPhone 12 остается еще несколько месяцев, а инсайдеры уже начинают раскрывать информацию об iPhone 13 — флагманском смартфоне Apple образца 2021 года. Сегодня проверенный инсайдер @choco_bit рассказал о том, какие камеры появятся в одном из смартфонов из линейки iPhone 13. Выяснилось, что Apple готовит по-настоящему крупные изменения.

Раскрыты характеристики камеры iPhone 13

По словам инсайдера, Apple оснастит iPhone 13 системой из четырех камер:

  • широкоугольной 64 Мп,
  • сверхширокоугольной 40 Мп,
  • телефото 40 Мп с 3- или 5-кратным оптическим зумом,
  • видеокамерой 64 Мп с анаморфным объективом.

Apple готовится заметно увеличить разрешение камер в iPhone и оснастить будущие смартфоны одной новой камерой. Речь об отдельной видеокамере с анаморфным объективом для достижения меньшей глубины резкости. Она обеспечит улучшенное качество видеосъемки, снимая видео с соотношением сторон 2,1:1.

Смартфоны Apple считаются безальтернативно лучшими для съемки видео. Оснастив будущие iPhone отдельной камерой для съемки видео, Apple укрепит это звание за своими смартфонами.

Раскрыты характеристики камеры iPhone 13

Кроме этого, iPhone 13 будет оснащен 3D-сканером LiDAR. Впервые он может появиться в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, о чем раньше сообщили инсайдеры. 3D-сканер будет отвечать за точное определение расстояния до объектов, что улучшит портретные снимки и расширит возможности смартфона при работе в дополненной реальности.

Источник: Twitter.

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