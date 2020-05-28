Раскрыты характеристики камеры iPhone 13

Разрешение впечатляет!

До презентации iPhone 12 остается еще несколько месяцев, а инсайдеры уже начинают раскрывать информацию об iPhone 13 — флагманском смартфоне Apple образца 2021 года. Сегодня проверенный инсайдер @choco_bit рассказал о том, какие камеры появятся в одном из смартфонов из линейки iPhone 13. Выяснилось, что Apple готовит по-настоящему крупные изменения.

По словам инсайдера, Apple оснастит iPhone 13 системой из четырех камер:

широкоугольной 64 Мп,

сверхширокоугольной 40 Мп,

телефото 40 Мп с 3- или 5-кратным оптическим зумом,

видеокамерой 64 Мп с анаморфным объективом.

Apple готовится заметно увеличить разрешение камер в iPhone и оснастить будущие смартфоны одной новой камерой. Речь об отдельной видеокамере с анаморфным объективом для достижения меньшей глубины резкости. Она обеспечит улучшенное качество видеосъемки, снимая видео с соотношением сторон 2,1:1.

Смартфоны Apple считаются безальтернативно лучшими для съемки видео. Оснастив будущие iPhone отдельной камерой для съемки видео, Apple укрепит это звание за своими смартфонами.

Кроме этого, iPhone 13 будет оснащен 3D-сканером LiDAR. Впервые он может появиться в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, о чем раньше сообщили инсайдеры. 3D-сканер будет отвечать за точное определение расстояния до объектов, что улучшит портретные снимки и расширит возможности смартфона при работе в дополненной реальности.

Источник: Twitter.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)