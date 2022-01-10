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Раскрыты характеристики камеры Xiaomi MIX 5 и MIX 5 Pro

10 Янв, 2022

Раскрыты характеристики камеры Xiaomi MIX 5 и MIX 5 Pro

Топовые камерофоны.

Ранее мы писали, что вместо Xiaomi 12 Ultra производитель может выпустить Xiaomi MIX 5 Pro. Именно эта модель и станет топовым камерофоном компании в 2022 году. Сегодня же портал Gizmochina опубликовал материал, в котором раскрыл характеристики камеры Xiaomi MIX 5 и MIX 5 Pro.

Вот, чего ждем.

Камера Xiaomi MIX 5

  • Главный датчик: 50 Мп, оптическая стабилизация, разрешение 8192 x 6144 пикселей.
  • Ультраширик: 48 Мп
  • Телевик: 48 Мп с 2-кратным оптическим зумом
  • Фронтальная камера: 48 Мп

Камера Xiaomi MIX 5 Pro

  • Главный датчик: 50 Мп, оптическая стабилизация, разрешение 8192 x 6144 пикселей.
  • Ультраширик: 48 Мп
  • Телевик: 48 Мп с 5-кратным оптическим зумом
  • Фронтальная камера: 48 Мп

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