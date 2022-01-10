Раскрыты характеристики камеры Xiaomi MIX 5 и MIX 5 Pro
Топовые камерофоны.
Ранее мы писали, что вместо Xiaomi 12 Ultra производитель может выпустить Xiaomi MIX 5 Pro. Именно эта модель и станет топовым камерофоном компании в 2022 году. Сегодня же портал Gizmochina опубликовал материал, в котором раскрыл характеристики камеры Xiaomi MIX 5 и MIX 5 Pro.
Вот, чего ждем.
Камера Xiaomi MIX 5
- Главный датчик: 50 Мп, оптическая стабилизация, разрешение 8192 x 6144 пикселей.
- Ультраширик: 48 Мп
- Телевик: 48 Мп с 2-кратным оптическим зумом
- Фронтальная камера: 48 Мп
Камера Xiaomi MIX 5 Pro
- Главный датчик: 50 Мп, оптическая стабилизация, разрешение 8192 x 6144 пикселей.
- Ультраширик: 48 Мп
- Телевик: 48 Мп с 5-кратным оптическим зумом
- Фронтальная камера: 48 Мп
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