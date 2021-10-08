Раскрыты характеристики MacBook Pro на чипсете M1X

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Портал MyDrivers раскрыл характеристики нового поколения MacBook Pro. Речь идет о ноутбуке, который базируется на чипсете Apple M1X.

Новинку должны представить уже в октябре.

Утверждается, что лэптоп оснастят 64 ГБ оперативной памяти и накопителем SSD емкостью 512 ГБ.

По словам Марка Гурмана, известного инсайдера и редактора Bloomberg, чипсет M1X создан в двух вариантах. Речь идет о 10-ядерном ЦП и 16- или 32-ядерной графической системе. Также, по сравнению с простым M1, усовершенствован нейронный процессор.

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