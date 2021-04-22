Раскрыты новые фишки iOS 15 — настоящая революция

Новая информация.

Марк Гурман из Bloomberg раскрыл несколько новых фишек iOS 15 (а также iPadOS 15), о которых ранее мы не знали. Рассказываем о них нашим читателям. Самое важное — айфоны получат обновленный экран блокировки, а айпэды оснастят полностью новым домашним экраном.

Что еще?

Уникальные настройки уведомлений . На экране блокировки и в «Центре управления». Вы сможете сами выбрать, как они будут отображаться. Кроме того, нам позволят включить или выключить звуковое сопровождение к ним. Причем, для каждой конкретной ситуации. Например, уведомления со звуком будут поступать, когда вы находитесь за рулем, а без — ночью. И так далее (примеров можно придумать множество).

. На экране блокировки и в «Центре управления». Вы сможете сами выбрать, как они будут отображаться. Кроме того, нам позволят включить или выключить звуковое сопровождение к ним. Причем, для каждой конкретной ситуации. Например, уведомления со звуком будут поступать, когда вы находитесь за рулем, а без — ночью. И так далее (примеров можно придумать множество). На сообщения (те же SMS) и звонки можно будет отвечать автоматически . Для этого также будут специальные настройки. Это круче, чем автоответчик.

. Для этого также будут специальные настройки. Это круче, чем автоответчик. На iPad на домашний экран можно будет повесить виджеты. И кое-что еще. Но, что именно, в Bloomberg умалчивают, говоря лишь о том, что iPadOS 15 станет самой революционной ОС для планшета с момента его появления .

. Данные конфиденциальности будут отображены отдельно . Вы увидите, какую конкретно информацию о вас собирает то или иное приложение. И это меню будет добавлено прямо на экран блокировки вашего iPhone/iPad.

. Вы увидите, какую конкретно информацию о вас собирает то или иное приложение. И это меню будет добавлено прямо на экран блокировки вашего iPhone/iPad. В iMessage появится множество новых фишек . В Apple хотят создать из этого приложения своего рода конкурента WhatsApp.

. В Apple хотят создать из этого приложения своего рода конкурента WhatsApp. Для iPad готовятся упрощенные версии программ Xcode, Final Cut Pro и Logic Pro.

Осталось дождаться июня и WWDC 2021. Именно там мы увидим новую iOS.

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