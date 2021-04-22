Раскрыты новые фишки iOS 15 — настоящая революция
Новая информация.
Марк Гурман из Bloomberg раскрыл несколько новых фишек iOS 15 (а также iPadOS 15), о которых ранее мы не знали. Рассказываем о них нашим читателям. Самое важное — айфоны получат обновленный экран блокировки, а айпэды оснастят полностью новым домашним экраном.
Что еще?
- Уникальные настройки уведомлений. На экране блокировки и в «Центре управления». Вы сможете сами выбрать, как они будут отображаться. Кроме того, нам позволят включить или выключить звуковое сопровождение к ним. Причем, для каждой конкретной ситуации. Например, уведомления со звуком будут поступать, когда вы находитесь за рулем, а без — ночью. И так далее (примеров можно придумать множество).
- На сообщения (те же SMS) и звонки можно будет отвечать автоматически. Для этого также будут специальные настройки. Это круче, чем автоответчик.
- На iPad на домашний экран можно будет повесить виджеты. И кое-что еще. Но, что именно, в Bloomberg умалчивают, говоря лишь о том, что iPadOS 15 станет самой революционной ОС для планшета с момента его появления.
- Данные конфиденциальности будут отображены отдельно. Вы увидите, какую конкретно информацию о вас собирает то или иное приложение. И это меню будет добавлено прямо на экран блокировки вашего iPhone/iPad.
- В iMessage появится множество новых фишек. В Apple хотят создать из этого приложения своего рода конкурента WhatsApp.
- Для iPad готовятся упрощенные версии программ Xcode, Final Cut Pro и Logic Pro.
Осталось дождаться июня и WWDC 2021. Именно там мы увидим новую iOS.
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