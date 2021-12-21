Раскрыты особенности камеры Xiaomi 12 — передовой ночной режим, скоростная съемка и стабильный автофокус
Топовый камерофон?
Флагманские Xiaomi всегда отличались отличными камерами. Не станет исключением и поколение Xiaomi 12. Особенности камеры уже раскрыты. Не абы кем, а самим производителем.
Рассказываем вам.
Что будет?
- Самая скоростная съемка среди всех смартфонов на рынке.
- Самый стабильный автофокус в истории смартфоностроения.
- Самый яркий ночной режим.
По слухам, у гаджета будет основная камера с главным сенсором на 50 Мп. Оптическое приближение 5-кратное. Без оптической стабилизации также не обойдется.
К слову, сегодня смартфон впервые показали в полный рост спереди на официальном рекламном изображении Xiaomi. Смотрим ниже.
На JD, кстати, уже можно предзаказать как Xiaomi 12, так и Xiaomi 12 Pro.
Почитаем о смартфонах Xiaomi в ожидании 12-ой серии:
- Xiaomi 12 — цена в России, дата выхода, характеристики
- Xiaomi 12 mini: характеристики, цена и дата выхода
- Xiaomi 12 Ultra на крутейших рендерах — выглядит очень необычно
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.