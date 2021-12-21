Раскрыты особенности камеры Xiaomi 12 — передовой ночной режим, скоростная съемка и стабильный автофокус

Топовый камерофон?

Флагманские Xiaomi всегда отличались отличными камерами. Не станет исключением и поколение Xiaomi 12. Особенности камеры уже раскрыты. Не абы кем, а самим производителем.

Рассказываем вам.

Что будет?

Самая скоростная съемка среди всех смартфонов на рынке.

Самый стабильный автофокус в истории смартфоностроения.

Самый яркий ночной режим.

По слухам, у гаджета будет основная камера с главным сенсором на 50 Мп. Оптическое приближение 5-кратное. Без оптической стабилизации также не обойдется.

К слову, сегодня смартфон впервые показали в полный рост спереди на официальном рекламном изображении Xiaomi. Смотрим ниже.

На JD, кстати, уже можно предзаказать как Xiaomi 12, так и Xiaomi 12 Pro.

Почитаем о смартфонах Xiaomi в ожидании 12-ой серии:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)