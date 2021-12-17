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Раскрыты особенности первой бета-версии iOS 15.3 для девелоперов — что нового

17 Дек, 2021

Раскрыты особенности первой бета-версии iOS 15.3 для девелоперов — что нового

Она уже существует!

Портал MacRumors, сославшись на инсайдера под ником iSpeedtestOS, раскрывает особенности iOS 15.3, бета-тестирование которой начнется, по всей вероятности, на следующей неделе. Номер сборки первой беты: 19D5026g.

Судя по всему, iOS 15.3 много нового не предложит. Лишь исправление багов, улучшение производительности и повышение уровня безопасности. Новых функций не предполагается.

Что-то, конечно, будет. Например:

  • Изменят название функции защиты детей от нежелательного контента;
  • Улучшат интерфейс приложение подкастов;
  • Улучшат сервис Apple News+ (появится возможность чтения в офлайне).

Также говорится об iOS 15.4. В ней задействуют функцию Universal Control. Что это? Управление несколькими Mac, iPhone и iPad с одной мыши и клавиатуры. Также ожидается возможность добавления водительских прав в приложение Wallet. Но это актуально только для США.

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