Раскрыты особенности первой бета-версии iOS 15.3 для девелоперов — что нового

Она уже существует!

Портал MacRumors, сославшись на инсайдера под ником iSpeedtestOS, раскрывает особенности iOS 15.3, бета-тестирование которой начнется, по всей вероятности, на следующей неделе. Номер сборки первой беты: 19D5026g.

Судя по всему, iOS 15.3 много нового не предложит. Лишь исправление багов, улучшение производительности и повышение уровня безопасности. Новых функций не предполагается.

It looks like somebody leaked the iOS 15.3 beta 1 (Build 19D5026g) ipsw file for iPhone 11 and XR.

Judging from that, we should see iOS 15.3 Developer Beta 1 fairly soon as expected. Now we know it exists 😉

(No, I can’t share the link to that ipsw) https://t.co/eQQTpwXh1H

— iSpeedtestOS (@iSpeedtestOS) December 17, 2021