Раскрыты первые характеристики недорогого iPad 2020

У планшета будет не флагманский чип.

Новый iPad 8-го поколения, о выходе которого ранее сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо, будет оснащен процессором A12 Bionic. Об этом рассказал проверенный инсайдер @L0vetodream, который известен публикацией редких, но достоверных сведений о будущих устройствах Apple.

Новый iPad 2020 получит 10,8-дюймовый дисплей, о чем ранее заявил Куо. Планшет будет оснащен увеличенным экраном по сравнению с предшествующей моделью 7-го поколения, располагающей 10,2-дюймовым дисплеем.

10,8-дюймовый iPad должен выйти в 2020 году. Куо не уточнил, когда Apple намерена презентовать новинку. Это может случиться на конференции WWDC 2020, главным анонсом которой станет iOS 14, или на одной из осенних презентаций компании.

Кроме этого, в этом году Apple должна выпустить новый iPad mini в обновленном дизайне. Внешний вид компактного планшета Apple изменится впервые с 2012 года.

Источник: Twitter.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)