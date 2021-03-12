Раскрыты планы Apple на iPhone 15

Еще больше фирменных чипов.

Мы пользуемся iPhone 12 и мечтаем об iPhone 13. Apple, тем временем, размышляет о следующих моделях.

Айфон, который выйдет в 2023 году. Для краткости – назовем его iPhone 15. Каким будет устройство?

Пока подробностей об iPhone 15 мало. Но один его секрет раскрыли Томас О’Мэлли и Блейн Кертис, аналитики Barclays.

Эксперты заявили, что Apple оснастит новинку сотовым модемом 5G. Причем – собственной разработки. Сейчас гигант из Купертино устанавливает чипы Qualcomm.

Решение логичное. Особенно после анонса процессора Apple M1. Эту платформу компания создала самостоятельно.

Apple в силах произвести 5G-модем, идеально подходящий для iPhone. К сожалению, он появится только в 2023 году. iPhone 13 и iPhone 14 обойдутся модулями от Qualcomm.

Источник: bgr.com

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