Раскрыты планы по обновлению Windows 10

Вот какие обновления стоит ждать.

Компания Microsoft утвердила стратегию выпуска обновлений для Windows 10. Microsoft будет выпускать по два крупных апдейта Windows 10 в год. Весной компания будет запускать обновление с новыми функциями, а осенью — большой накопительный апдейт, направленный на оптимизацию операционной системы.

Microsoft начнет применять новую стратегию с 2021 года. Запланированное на осень 2020 года крупное обновление Windows 10 с номером сборки 19042.330 будет включать в себя уже утвержденные небольшие нововведения. Кроме этого, в это обновление будет включен патч со свежими исправлениями, связанными с безопасностью.

Источник не уточнил подробностей о двух крупных обновлениях Windows 10 в 2021 году. Согласно последним слухам, в 2021 году Microsoft выпустит масштабное обновление Windows 10, в котором будет выполнен большой редизайн операционной системы. Ранее Microsoft опубликовала видео, на котором показала, как будет выглядеть переработанная версия Windows 10.

Источник: MD.

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