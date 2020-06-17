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Раскрыты планы по обновлению Windows 10

17 Июн, 2020

Раскрыты планы по обновлению Windows 10

Вот какие обновления стоит ждать.

Компания Microsoft утвердила стратегию выпуска обновлений для Windows 10. Microsoft будет выпускать по два крупных апдейта Windows 10 в год. Весной компания будет запускать обновление с новыми функциями, а осенью — большой накопительный апдейт, направленный на оптимизацию операционной системы.

Раскрыты планы по обновлению Windows 10

Microsoft начнет применять новую стратегию с 2021 года. Запланированное на осень 2020 года крупное обновление Windows 10 с номером сборки 19042.330 будет включать в себя уже утвержденные небольшие нововведения. Кроме этого, в это обновление будет включен патч со свежими исправлениями, связанными с безопасностью.

Источник не уточнил подробностей о двух крупных обновлениях Windows 10 в 2021 году. Согласно последним слухам, в 2021 году Microsoft выпустит масштабное обновление Windows 10, в котором будет выполнен большой редизайн операционной системы. Ранее Microsoft опубликовала видео, на котором показала, как будет выглядеть переработанная версия Windows 10.

Источник: MD.

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