Раскрыты подробности о новых менее дорогих AirPods 3

Наушники получат лучшее от AirPods Pro.

Apple завершает работу над беспроводными наушниками AirPods 3-го поколения. Согласно данным авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, новые наушники Apple будут созданы на основе инновационной архитектуры System in Package (SiP) на базе чипа H1, аналогичного тому, что используется в AirPods Pro.

10-ядерный чип Apple H1 обеспечит поддержку всех функций AirPods 3. Чип снизит задержку при воспроизведении музыки, позволит реализовать систему активного шумоподавления в режиме реального времени, обеспечит поддержку адаптивной технологии повышения качества звучания и «научит» наушники распознавать команду «Привет, Siri».

Новые AirPods 3 получат обновленный дизайн по сравнению с предыдущими моделями из линейки. По словам Куо, наушники будут выполнены в стиле AirPods Pro, но с некоторыми заметными изменениями. Тем самым Apple выделит AirPods 3 на фоне AirPods Pro.

AirPods 3 станут наушниками «входного» уровня, заявил Куо. Их выход запланирован на первую половину 2021 года. Вероятную цену наушников эксперт не назвал.

Ранее стало известно, что Apple разрабатывает еще одни новые беспроводные наушники AirPods X. По слухам, модель станет первой спортивной в линейке наушников Apple.

Источник: MR.

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